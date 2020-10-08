Бишкек, , 19:13 — REGNUM В госкомитете нацбезопасности Киргизии состоялось совещание руководителей вооруженных сил, правоохранительных органов и спецслужб республики, посвященные происходящим в стране беспорядкам, следствием которых стал политический кризис и фактическое безвластие.

Следите за развитием событий в трансляции: «Беспорядки и борьба за власть в Киргизии – все новости»

Участники собрания обсудили вопросы по стабилизации общественно-политической ситуации в стране и консолидации деятельности силовых ведомств для защиты населения и государства, а также посвященные теме возвращения системы государственного управления в правовое русло.

По итогам заседания собравшиеся приняли протокол «О мерах обеспечения безопасности и правопорядка в Киргизии в связи событиями 5 октября 2020 года», в котором говорится о том, что «все силовые структуры должны проявить сознательность и объединиться в интересах обеспечения стабильности в стране» и «силовые ведомства находятся вне политики и не являются инструментом политических партий».

Также они договорились о принятии дополнительных мер по обеспечению сохранности оружия и боеприпасов, военной и другой спецтехники, о взятии под дополнительную охрану стратегических объектов и границ, о привлечении народных дружинников к охране правопорядка, об усилении борьбы с влиянием криминала на политические силы, об усилении борьбы с рейдерами и разжигателями межнациональной и межрегиональной вражды, оперативно пресекать сепаратистские настроения и призывы к мародерству и грабежам.

Читайте также: Глава ФСБ РФ обсудил с руководством киргизского Совбеза кризис в Киргизии