Бишкек, , 18:50 — REGNUM За сутки в Киргизии зафиксировано еще 245 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 10 среди медицинских работников. Об этом сегодня, 8 октября, заявил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

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По его словам, больше всего новых случаев выявлено в столице республики — 77, в Ошской области — 62 и в Джалал-Абадской области — 44.

Глава минздрава также отметил, что от коронавируса за последние сутки скончались четыре киргизстанца, а еще 159 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, признаны излечившимися.

Таким образом, за время пандемии в Киргизии в общей сложности было зарегистрировано 48 342 случая коронавирусной инфекции, излечились 43 957 человек. А жертвами коронавируса за это время стали, по официальным данным, не менее 1 073 киргизстанцев.