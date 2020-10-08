Париж, , 18:55 — REGNUM Депутат Сената Франции от департамента Ду Жан-Франсуа Ложон, будучи зараженным SARS-CoV-2, несколько дней посещал заседания верхней палаты парламента, думая, что «просто болеет гриппом». Об этом в четверг, 8 октября, сообщает France Info.

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Впервые сенатора стали беспокоить симптомы коронавируса еще на выходных, 3−4 октября, однако в понедельник, 5 октября, он снова отправился на работу.

«Я думал, что у меня просто грипп. К тому же у меня болела спина», — признался Ложон.

После того, как депутат, наконец, сдал тест на антитела к коронавирусу, и тот оказался положительным, он «предупредил всех людей, с которыми обедал» все эти дни, в которые он посещал Сенат, будучи носителем SARS-CoV-2.

Напомним, согласно опросу, проведенному во Франции социологической компанией Elabe и опубликованному 7 октября, 61% жителей Франции думают, что президент страны Эммануэль Макрон «не лучшим образом справляется» с пандемией SARS-CoV-2.

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