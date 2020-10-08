Нью-Йорк, США, , 18:42 — REGNUM США продолжают подвергать нападкам КНР, пользуясь трибуной проходящей в Нью-Йорке 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и проходящих на ее полях мероприятий. В ответ на обвинения, касающиеся ситуации с правами человека и происхождением коронавирусной эпидемии, прозвучавшие от постпреда США Келли Крафт, заместитель постпреда КНР Дай Бин обвинил американского представителя в необоснованности претензий и злоупотреблении платформой ООН для распространения фейковой дезиноформации международного сообщества. Об этом 8 октября сообщает Синьхуа, обращая внимание, что Китай решительно и последовательно отвергает подобный «перевод стрелок», считая его безответственным.

Китайский дипломат, в частности, отметил, что в Пекине давно поставили эпидемию под контроль, в то время как в США число зараженных достигло беспрецедентного количества в 7 млн человек, а количество погибших превышает 210 тыс. Правительство США, вынужденное объясняться с собственным народом, по его словам, в этой ситуации старается перевалить вину за собственные провалы на «внешний фактор».

Что касается вопроса прав человека, Дай Бин опроверг ставшие уже привычными спекуляции американской стороны о ситуации в Гонконге (Сянгане) и Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). В регионе, по его утверждению, количество мечетей в десять раз превышает их число во всех США, постоянно увеличивается численность коренного уйгурского населения, достигшая 12,7 млн человек, по сравнению с 10,2 млн в 2010 году, полностью прекращена террористическая деятельность сепаратистских групп, ранее широко распространенная.

Применительно к Гонконгу китайский дипломат указал на целую серию насильственных преступлений, которые произошли к регионе в 2019—2020 годах. Поэтому свыше 80% жителей автономии приветствовали китайский центральный закон о безопасности, считая, что он поможет навести в мегаполисе законность и правопорядок.

Дай Бин особо подчеркнул, что уровень поддержки руководства КНР со стороны китайского народа превышает 90%, поэтому попытки любых внешних сил остановить развитие страны обречены на провал.