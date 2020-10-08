Кабул, , 18:36 — REGNUM В Кабуле с участием вице-президента Афганистана Мохаммада Сарвара Даниша и посла КНР Ван Юя прошла церемония передачи этой стране уже шестой партии гуманитарной помощи в борьбе с эпидемией коронавируса из Китая. Об этом 8 октября сообщает Синьхуа, отмечая, что груз включает комплекты защитной одежды, реагенты для тестирования, перчатки и маски.

Китайский посол в своем выступлении отметил, что оказание помощи Афганистану, столкнувшемуся с массовым заболеванием, сопряжено с большими трудностями, которые были преодолены ради доставления афганскому народу в предыдущих партиях 20 тонн различных грузов. М. Даниш от имени правительства Афганистана поблагодарил китайскую сторону за важную и своевременную помощь и поддержку.