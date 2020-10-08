Баку, , 18:33 — REGNUM Обстрела собора Казанчецоц в городе Шуша (Нагорный Карабах) со стороны ВС Азербайджана не было, сообщили 8 октября в азербайджанском минобороны.

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"Информация о повреждении церкви в Шуше не имеет ничего общего с боевыми действиями азербайджанской армии», — заявили в военном ведомстве.

Азербайджанское минобороны утверждает, что «не берёт на прицел исторические, культурные памятники, в особенности религиозные». При этом Баку утверждает, что Ереван поступает иначе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным армянской и нагорно-карабахской стороны, собор Казанчецоц был атакован дважды за 8 октября и получил существенные повреждения.

В результате второй атаки трое представителей СМИ получили ранения, причём один из них — тяжёлое. Из троих раненых двое — российские журналисты.

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