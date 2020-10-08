София, , 18:32 — REGNUM Болгария отзывает для консультаций своего посла в Минске после встречи главы МИД республики Екатерины Захариевой с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Соответствующее заявление распространила 8 октября пресс-служба МИД Болгарии.

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Как отмечается, данное решение принято «в знак полной солидарности и поддержки партнёров в Европейском союзе — Польши и Литвы, в отношении которых были предприняты действия по препятствованию их дипломатической деятельности в Белоруссии».

Сообщается, что посол Георгий Васильев уже вручил ноту белорусском МИД, в которой уведомил о своём выезде из страны.

Согласно сообщению МИД Болгарии, на состоявшейся встрече Захариева заявила Тихановской о «поддержке стремления белорусского общества к демократии», отметив, что «Болгария прошла через такой период в 1989 году».