Эрбле, , 18:35 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что три человека, 7 октября в коммуне Эрбле «гнусно напавшие» на двух полицейских, — «трусливые люди», которые «совершили атаку на нашу Республику».

На своей официальной странице в «Твиттере» глава французского правительства заявил, что «трусливые люди, гнусно напавшие на наших полицейских, на самом деле совершили атаку на нашу Республику. Она не потерпит того, что кто-то покушается на жизнь тех, кто защищает ее».

Кастекс также выразил солидарность с семьями полицейских, получивших ранения, и «неизменную поддержку» их коллегам.

Напомним, вечером 7 октября во французском департаменте Валь-д'Уаз трое злоумышленников напали на двух полицейских, украли у них табельное оружие и затем выстрелили из него, ранив стражей порядка.

Читайте ранее в этом сюжете: Неизвестные напали на полицейских во Франции

Читайте развитие сюжета: Глава французской полиции осудил нападение на своих подчиненных в Эрбле