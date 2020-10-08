Москва, , 18:13 — REGNUM Ситуацию в Нагорном Карабахе обсудили в ходе телефонных переговоров российский и азербайджанский премьер-министры Михаил Мишустин и Али Асадов, сообщили 8 октября в пресс-службе правительства РФ.

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Коснувшись темы российско-азербайджанских отношений в торговле и гуманитарной сфере, главы правительств перешли к теме войны в Нагорном Карабахе.

«Михаил Мишустин отметил важность скорейшей стабилизации обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта, прекращения боевых действий и возобновления переговорного процесса по политико-дипломатическому урегулированию ситуации», — говорится в сообщении.

Москва и Баку сошлись на том, что в Закавказье нужно обеспечить мир и безопасность жителей региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, война в Нагорном Карабахе продолжается с 27 сентября 2020 г. Генсек ОДКБ заявляет о возможном вмешательстве организации в урегулирование конфликта.

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