Степанакерт, 8 октября 2020, 17:42 — REGNUM При обстреле собора Казанчецоц в городе Шуша (Нагорный Карабах) был ранен российский блогер Юрий Котенок, сообщили 8 октября в информационном центре Нагорного Карабаха.
Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»
Котенок находится в тяжелом состоянии: из-за ранения журналисту потребовалось хирургическое вмешательство.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Котенок и еще два журналиста получили ранение при повторном обстреле собора Казанчецоц.
Читайте ранее в этом сюжете: Раненого в Карабахе журналиста из России оперируют