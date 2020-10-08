Бишкек, , 17:38 — REGNUM Самопровозглашенный «премьер-министр Киргизии» Садыр Жапаров во время выступления перед своими сторонниками заявил о том, что президент Сооронбай Жээнбеков якобы выразил намерение подать в отставку, передает «Kaktus.media».

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По словам политика, информацию о желании покинуть пост главы государства Жээнбеков якобы передал Жапарову через одного из депутатов.

«Это самый мирный и самый быстрый способ. Чтобы в стране был порядок, это правильный путь», — резюмировал он.

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