Минск, , 17:36 — REGNUM Переговоры о заключении соглашения о сотрудничестве между Росгвардией и министерством внутренних дел Белоруссии поручил провести председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом говорится в опубликованном портале правовой информации правительственном распоряжении.

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Инициатива установить более тесные связи с Внутренними войсками МВД Белоруссии исходила от Росгвардии. Её одобрили ФСБ, МВД и МИД России.

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Отметим, в начале политического кризиса в Белоруссии, наступившего после объявления Александра Лукашенко победителем в президентской кампании 2020 года, Минск обратился к Москве с просьбой сформировать резерв силовиков на случай необходимости их ввода при обострении конфликта. В сентябре президент России Владимир Путин сообщил, что резерв расформирован, так как Лукашенко заверил в способности справиться собственными силами.