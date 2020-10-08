Ереван, , 17:30 — REGNUM На операционном столе оказался российский журналист, раненый сегодня, 8 октября, при обстреле в Нагорном Карабахе, сообщили в информационном центре правительства Армении.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский журналист получил ранение при обстреле ВС Азербайджана собора Казанчецоц в городе Шуша (Нагорный Карабах).

Кроме того, ранения получили ещё два представителя СМИ.

Читайте ранее в этом сюжете: В минобороны Армении подтвердили ранение журналиста из России в Карабахе