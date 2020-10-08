Москва, , 17:26 — REGNUM Москва намерена запросить у Берлина полный отчет Технического секретариата ОЗХО по результатам исследования биологических проб, взятых у Алексея Навального. Об этом сообщила на брифинге 8 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Разумеется, мы запросим у немецкой стороны имеющийся в её распоряжении полный отчет Технического секретариата ОЗХО», — сказала она.

Напомним, ранее на неделе пресс-служба ОЗХО сообщила, что организация готова в кратчайшие сроки направить своих экспертов в Россию в рамках расследования инцидента с Алексеем Навальным, а также предоставить по запросу российской стороны экспертизу по данному делу.

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