Ереван, 8 октября 2020, 17:23 — REGNUM Факт ранения журналиста из России во время обстрела азербайджанскими ВС собора Казанчецоц в городе Шуша (Нагорный Карабах) 8 октября подтвердил официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
Напомним, о том, что в Нагорном Карабахе при втором за день обстреле собора Казанчецоц пострадали журналисты, ранее сообщил нагорно-карабахский уполномоченный по правам человека.
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