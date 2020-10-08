Ереван, , 17:23 — REGNUM Факт ранения журналиста из России во время обстрела азербайджанскими ВС собора Казанчецоц в городе Шуша (Нагорный Карабах) 8 октября подтвердил официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

ИА REGNUM), получил ранения при повторном ударе ВС Азербайджана по храму». Ованнисян «Российский журналист, работающий у церкви Святого Христа Всеспасителя в Шуши, которая была обстреляна сегодня (8 октября — прим.), получил ранения при повторном ударе ВС Азербайджана по храму».

Напомним, о том, что в Нагорном Карабахе при втором за день обстреле собора Казанчецоц пострадали журналисты, ранее сообщил нагорно-карабахский уполномоченный по правам человека.

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