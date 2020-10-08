Шуша, , 17:16 — REGNUM Три журналиста ранены при обстреле собора Казанчецоц в городе Шуша (Нагорный Карабах), сообщил 8 октября журналистам нагорно-карабахский уполномоченный по правам человека Артак Бегларян.

Собор Казанчецоц. Нагорный Карабах Ondřej Žváček

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, собор Казанчецоц был сегодня, 8 октября, дважды подвергнут обстрелу со стороны ВС Азербайджана.

Во время второго обстрела были ранены журналисты, в том числе из России.

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