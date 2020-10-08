Москва, , 17:06 — REGNUM 11−13 октября планируется официальный визит главы МИД Армении в Москву, в ходе которого российская и армянская стороны обсудят конфликт в зоне Нагорного Карабаха, международную проблематику, а также вопросы региональной безопасности. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сергей Лавров — наставник конкурса «Лидеры России» Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Очевидно, что в центре внимания будет крайне непростая ситуация в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Россия, как в национальном качестве, так и в рамкахминской группы ОБСЕ последовательно прилагает всемерные усилия, направленные на незамедлительное прекращение огня и создание условий для возобновления переговорного процесса» — сообщила представитель МИД РФ

Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе начиная с 27 сентября 2020 года идут вооруженные столкновения между армянскими силами и вооруженными силами Азербайджана. Армянская сторона заявляет о массированных артиллерийских обстрелах и ударах беспилотниками со стороны Азербайджана.

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