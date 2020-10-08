Варшава, , 17:05 — REGNUM Спустя несколько недель после националистического марша в Гданьске мэр данного польского города Александра Дулькевич написала жалобу в прокуратуру, в которой обвинила местных националистов в разжигании вражды. Об этом передает Onet.pl.

По мнению Дулькевич, лозунги, звучавшие во время акции («Белая Европа, чистая Европа», «Европа принадлежит европейцам», «Долой Европейский союз», «White lives matter»), могут попадать под статью о разжигании национальной и расовой вражды.

В сентябрьской акции приняли участие более 100 человек.

По словам экспертов, слоган «Белая жизнь имеет значение» («White lives matter») правоохранители могут признать «расистским» лозунгом, потому что здесь «учитывается контекст событий в США», а слоган «Молодежь против наркотиков» участниками акций был использован для «привлечения новых сторонников».

Организаторы мероприятия не признают обвинений со стороны мэра. По их мнению, лозунги типа «Белая Европа, чистая Европа» или «Европа принадлежит европейцам» не являются расистскими лозунгами. «Да, мы европейцы, мы белые. Почему мы должны за это извиняться», — возмущаются националисты. Кроме того, они указали, что местные власти и так указали организаторам, какие лозунги не стоит выкрикивать, и они приняли это во внимание и не использовали их.