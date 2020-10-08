Шуша, , 16:59 — REGNUM Российские журналисты пострадали в результате атаки ВС Азербайджана на город Шуша в Нагорном Карабахе, передаёт 8 октября Sputnik Армения.

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Это произошло во время атаки на собор Казанчецоц, который был обстрелян второй раз за день. Число пострадавших пока не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, об обстреле собора Казанчецоц ранее заявили в армянском минобороны.

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