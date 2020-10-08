Москва, , 16:57 — REGNUM Главы внешнеполитических ведомств России и Италии проведут переговоры в Москве. Об этом сообщила на брифинге 8 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Луиджи Ди Майо Quirinale.it

«14 октября в Москве пройдут переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо», — сказала она.

Как уточнила Захарова, глава МИД Италии прибудет в Москву для участия в 17-м заседании российско-итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству.