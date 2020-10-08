Москва, , 16:48 — REGNUM Военная помощь может быть оказана Армении со стороны Организации Договора о коллективной безопасности в войне в Нагорном Карабахе, сообщил 8 октября в интервью RT генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

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Это может произойти, если появится угроза «для безопасности, стабильности, суверенитета и территориальной целостности» Армении, — как и любого государства-члена ОДКБ.

В этом случае, после соответствующего запроса в ОДКБ, «приводится в действие механизм консультаций межгосударственных, в том числе экстренных, и оказывается необходимая помощь или поддержка этому государству по его запросу».

Если же произойдёт военная агрессия, нападение на Армению как на члена ОДКБ, это будет рассматриваться как агрессия против всех государств, подписавших договор. В этом случае «объекту агрессии незамедлительно оказывается всяческая помощь, в том числе военная». Произойдёт запуск «режима реагирования ОДКБ».

Зась «Любое государство-член ОДКБ вправе рассчитывать на помощь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зась считает, что Азербайджан не переведёт военные действия на территорию Армении. Также он заявил, что Турция вряд ли напрямую вмешается в войну в Нагорном Карабахе.

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