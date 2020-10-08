Москва, 8 октября 2020, 16:33 — REGNUM Переброска боевиков из Сирии в Нагорный Карабах зафиксирована Организацией Договора о коллективной безопасности, сообщил 8 октября в интервью телеканалу RT генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
Генсек ОДКБ добавил, что масштаб этой переброски трудно пока оценить.
Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»
Напомним, Армения является членом ОДКБ, как и Россия. Ранее российская и армянская стороны уже заявляли о переброске в Нагорный Карабах боевиков с Ближнего Востока, которые помогают азербайджанским ВС.
Читайте ранее в этом сюжете: Президент Ирана призвал не распространять конфликт в Карабахе на регион