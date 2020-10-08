8 октября 2020 | Время чтения 5 мин

Анатолий Кошкин, , 16:28 — REGNUM Скажу откровенно, участившиеся в иностранных и отечественных СМИ «предупреждения» о чуть ли не приближающейся войне с Японией за Курилы вызывают двойственные ощущения.

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

Безусловным фактом является стремление правящих кругов Японии покончить с, как считается, навязанным американцами пацифизмом и вернуть Страну восходящего солнца в ранг военных держав. Или, как заявляет теперь уже бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, в состав «нормальных государств». При этом главным атрибутом такого государства он считает законно действующие вооруженные силы страны, пока вынужденные прикрываться эвфемизмом «сил самообороны». Именно с этой целью Абэ все годы своего премьерства готовил пересмотр действующей Конституции Японии, в которой противники «мирной» 9-й статьи основного закона страны хотят прописать легитимность японских сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил с предоставлением им права участия в военных действиях, в том числе совместно с главным военным союзником — США. Тем более что, пользуясь парламентским большинством, Абэ уже удалось выхолостить практические все положения 9-й статьи.

В подтверждение этого напомним, что в 2015 году, вопреки протестам многих японцев, правительственной коалиции удалось протащить законопроект о праве вести военные операции за пределами своих границ. А это — прямое нарушение Конституции Японии, которая гласит:

«Статья 9. Искренне стремясь к международному миру, основанному на справедливости и порядке, японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооружённой силы как средства разрешения международных споров.

Для достижения цели, указанной в предыдущем абзаце, никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны. Право на ведение государством войны не признаётся».

Как уже отмечалось, при новом премьер-министре Японии Ёсихидэ Суга наращивание мощи японских вооруженных сил будет продолжено. Военный бюджет Японии на будущий год станет самым большим в истории страны — 5,4 трлн иен (51,5 млрд долларов). Военные расходы Японии в 2021 году превысят уровень 2020 года почти на 3 млрд долларов. Они непрерывно растут 7 лет подряд. Военный бюджет страны превысит ассигнования на оборону таких ядерных держав, как Великобритания и Франция, а также Германии. И приблизится к оборонному бюджету второй по мощи военной державы мира — Российской Федерации — 65,1 млрд долларов. Все это, безусловно, не может не учитываться при военном строительстве соседних с Японией государств, включая Россию.

Такая военная политика Японии вызывает у отдельных политологов и обозревателей подозрения по поводу того, не наступит ли момент, когда Токио задумается над пока считающимися сумасбродными призывами решать «проблему Курильских островов силой», то есть военным путем? За примерами далеко ходить не приходится. Популярный информационно-аналитический портал «Свободная пресса» озаглавил вчерашнюю публикацию своего автора — «За Курилы Япония намерена биться в новом формате». Хотя в статье в основном говориться о потенциальном японо-китайском военном противоборстве, завершается она словами: «Судя по всему, американский круглый стол («Будущее японской безопасности и обороны» — А.К.) не так уж неправ, когда назвал Японию новым геополитическим игроком, который со временем будет готов решать территориальные споры силой. И первыми в списке самурайских притязаний значатся наши Курилы. Нарастающее технологическое отставание Москвы от Токио делает обещание Синдзо Абэ по «северным территориям» не таким уж невыполнимым».

В связи с этим хотелось бы поведать, как в самой Японии относятся к таким прогнозам. Автору этих строк доводилось обсуждать вопросы военного строительства Японии с видными японскими политиками и политологами. Все они в один голос заявляли, что распространением несуразных слухов о якобы готовящемся «военном решении» вопроса о Курилах сознательно и целенаправленно занимается китайская сторона, не заинтересованная-де в «окончательной послевоенной нормализации японо-российских отношений, символом которой должно стать возвращение японских северных территорий и подписание мирного договора».

При этом не без сарказма заявлялось: «Не ожидали, что вы, хорошо знающий политику Японии, так легко можете оказаться под влиянием примитивной китайской пропаганды. О каком военном столкновении с Россией может идти речь, наши «силы самообороны» — это карлик по сравнению с российской гигантской военной мощью». Отвечал на это: «Но, во-первых, в истории вашей страны уже были случаи нападения на неизмеримо превосходившие Японию по мощи государства — Российскую империю, Соединенные Штаты Америки, Великобританию. А, во-вторых, экономически и технологически Япония вовсе не карлик, а третья держава мира, по этим показателям превосходящая современную Россию. К тому же в вашей стране существуют правонационалистические реваншистские силы, которые способны спровоцировать если не войну, то опасный инцидент. Разве это не заставляет российские власти укреплять обороноспособность на границах своего государства? Пока японское правительство выступает с территориальными притязаниями к нашей стране и мобилизует население на «борьбу за северные территории», а в действительности на борьбу за суверенные земли РФ, полной уверенности в безопасности российских дальневосточных границ быть не может».

В ответ мои собеседники «успокаивали» ссылками на то, что усиление военного потенциала Японии ни в коей мере не направлено против России, а является «лишь вынужденным ответом на угрожающие действия КНДР и КНР». При этом высказывалась критика по поводу совместных военных учений вооруженных сил России и КНР, особенно в связи с прошлогодним совместным патрулированием над Японским морем российских и китайских бомбардировщиков с целью, как сообщало Минобороны РФ, «укрепления глобальной стратегической стабильности». Критика, прямо скажем, странная, ибо сама Япония регулярно проводит вблизи российских и китайских границ масштабные совместные военные маневры с США с использованием всех видов и родов войск вооруженных сил двух стран.

Конечно, излишнее нагнетание военной опасности в отношениях России и Японии едва ли соответствует нынешней ситуации на границах двух государств. Однако создаваемое при явном участии НАТО и других союзных США государств «кольцо нестабильности» и военных конфликтов вокруг Российской Федерации требует укрепления обороноспособности нашего государства по всему периметру границы, включая ее дальневосточный сегмент. Тем более что Япония — ближайший военный союзник США, объявившими Россию наряду с Китаем врагом…