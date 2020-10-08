Москва, , 16:24 — REGNUM Участие Турции в войне в Нагорном Карабахе стало бы деструктивным фактором, сообщил 8 октября в интервью телеканалу RT генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.

Турецкие солдаты Msb.gov.tr

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При этом генсек ОДКБ отметил, что до участия Турции в войне дело вряд ли дойдёт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Турция не признаёт своего военного участия в войне в Нагорном Карабахе. При этом из Анкары неоднократно звучали заверения в готовности помочь Азербайджану не только оружием.

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