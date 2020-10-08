Москва, , 16:24 — REGNUM Россия успешно справляется с растущим политическим и экономическим давлением Запада, и это даёт основания полагать, что в конце концов Россия выйдет победителем в этом противоборстве держав. Об этом 8 октября заявил экономист Михаил Хазин на телеканале «Россия 24».

«Что касается политики внешней, мы пока держимся. И я рассчитываю на то, что, скорее, у нас есть очень серьёзные шансы на выигрыш», — заявил Хазин.

По его словам, растущая агрессия США и Запада в целом в отношении России указывает на то, что позиции Москвы, скорее, лишь усиливаются, и пошатнуть их не удаётся.

При этом старые западные либеральные порядки находятся в глубоком кризисе, ответом на что также является рост числа региональных конфликтов.

«Это последняя попытка либерального мира любой ценой удержать за собой господство над миром. Они понимают: то, что они не сломают сегодня-завтра, послезавтра пойдёт во встречную атаку. Потому что усиление консервативных идей в мире совершенно невероятное. Даже Папа Римский начал, вопреки всей логике Ватикана последний десятилетий, намекать, что нужен левый поворот», — отметил экономист.