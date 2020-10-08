Москва, , 16:30 — REGNUM Новые условия хранения агрохимикатов на территориях морских портов должны касаться специализированных хранилищ, как за пределами границ прибрежных защитных полос, так и в их границах, заявила замглавы правительства РФ Виктория Абрамченко.

Регулирование эксплуатации таких хранилищ должно отвечать всем требованиям экологической безопасности и одновременно расширять возможности перевалки агрохимикатов для целей развития экспорта, отметила вице-премьер.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума в июле отказалась принимать закон, согласно которому в границах водоохранных зон разрешается хранение агрохимикатов на территориях портов, за пределами границ прибрежных защитных полос. Отдельно прописывается разрешение на хранение агрохимикатов в границах прибрежных защитных полос в специализированных хранилищах, введенных в эксплуатацию до 1 января 2013 года и расположенных на территориях портов. Речь идет о Туапсе и Мурманске. Госдума вернула инициативу к процедуре второго чтения и определила срок предоставления поправок — 1 сентября. Инициатива вызвала широкий общественный резонанс.

Вместе с тем правительство РФ поддержало свои поправки и 8 октября направляет их в нижнюю палату парламента для обсуждения во втором чтении.

Поправками предлагается внести изменение в статью 65 Водного кодекса, предусматривающее возможность хранения агрохимикатов на территориях морских портов с обязательным введением систем и сооружений, предотвращающих загрязнение водных объектов. При этом хранение пестицидов и агрохимикатов вне специализированных хранилищ на территориях морских портов будет запрещено.

«Перевалка и хранение любых грузов в морских портах должны быть безопасны с экологической точки зрения. Это касается в первую очередь продукции химпрома. Мы будем наращивать экспорт агрохимикатов, при одновременном соблюдении экологических требований в местах хранения и перевалки», — заверила Абрамченко.

Также предлагаются изменения в федеральный закон «О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации» — будет допускаться хранение агрохимикатов в границах прибрежных защитных полос в хранилищах, введенных в эксплуатацию до 1 января 2013 года и расположенных на территориях морских портов, при условии их соответствия экологическим требованиям.

По мнению Абрамечнко, это позволит использовать ранее построенные и действующие в настоящее время терминалы, которые, если они еще не модернизированы, должны быть оборудованы сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

В этом случае запасы агрохимикатов накапливаются в специально оборудованных складах большой емкости (до 60−75 тыс. тонн). После подхода судна к терминалу они перегружаются в трюм судна с использованием закрытых конвейерных лент и специальной погрузочной машины, что обеспечивает быструю и безопасную погрузку, а также безопасное хранение необходимых объемов продукции.

Для исключения отрицательного воздействия на качество водных ресурсов в перечень объектов государственной экологической экспертизы федерального уровня будет включена проектная документация специализированных хранилищ, планируемых к строительству и реконструкции в границах водоохранных зон на территориях морских портов. Такие изменения с принятием закона будут внесены в федеральный закон «Об экологической экспертизе» и в Градостроительный кодекс.

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