Киев, , 16:18 — REGNUM На Украине вся сфера обслуживания должна перейти исключительно на государственный язык в 2021 году, напомнил сегодня, 8 октября, уполномоченный правительства страны по защите государственного языка Тарас Креминь.

Заявление чиновника приводит пресс-служба правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Именно этого, подчеркнул Креминь, требуетзакон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Согласно закону, с 16 января 2021 года все поставщики услуг независимо от формы собственности должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.

Чиновник отметил, что ряд положений языкового закона уже вступил в силу, например, с 1 сентября этого года все школы страны должны были перейти на украинский язык.

ИА REGNUM напоминает, что новый закон о языке, который также называют законом об украинизации, был принят Радой предыдущего созыва при окончании президентской каденции Петра Порошенко в 2019 году.

Нынешний президент Владимир Зеленский не раз обещал пересмотреть положения закона, но в итоге не стал этого делать.

Вместе с тем, ряд депутатов Рады этого созыва оспорили конституционность закона в конституционном суде — соответствующий вопрос суд рассматривает в настоящий момент.