Москва, , 16:17 — REGNUM Значение России в мире в последние годы только растёт, и это связано в том числе с растущим влиянием Москвы на уровне международных отношений. Об этом 8 октября заявил экономист Михаил Хазин на телеканале «Россия 24».

«Нельзя сказать, что мы ничего не делаем (полезного во внешней политике). И авторитет России в мире и, в том числе, в Западной Европе и в США очень сильно растёт. Иначе чего они так бесятся? «— заявил Хазин.

Единственная проблема России — это её внутренняя политика, уверен он.

«Потому что экономика и финансы у нас полностью контролируются либеральной пятой колонной. Здесь действительно очень большие проблемы. И с идеологией — это тоже хорошо видно», — указал Хазин.

«Очень хорошо видно, что мы сейчас и в культуре, и в других местах не можем отбить эту либеральную атаку, которая возникла ещё в конце 80-х и очень сильно развилась в 90-е годы. С этим, безусловно, нужно бороться», — подчеркнул экономист.