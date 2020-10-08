Джакарта, , 16:15 — REGNUM Губернатор Западной Явы Ридван Камил отправил письмо президенту Индонезии Джоко Видодо по случаю массовых демонстраций, CNN Indonesia.

В своем письме губернатор выразил стремление профсоюзов отклонить закон о создании рабочих мест в стране, против которого выступают демонстранты.

В этой связи региональное правительство провинции Западная Ява передало стремление профсоюзов рабочих, которые заявили, что решительно отвергают закон о создании рабочих мест, который был ратифицирован в качестве закона, и просят принять вместо него постановление.

Напомним, волна демонстраций рабочих и студентов прошла в ответ на ратификацию закона о создании рабочих мест. Столкновения с полицией произошли в ряде районов страны. Толпа забросала полицейских бутылками с водой и камнями. Полиция ответила слезоточивым газом и предупредительными выстрелами.

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