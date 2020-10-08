Киев, , 16:09 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня, 8 октября, обнародовал очередное видео, в котором поделился впечатлениями от визита делегации Украины во главе с президентом Зеленским в Лондон, который проходит 7−8 октября.

Лопата Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, Кулеба рассказал, что «очень харизматичный» Борис Джонсон и «харизматичный» Владимир Зеленский сразу установили «живую, искреннюю связь, взаимопонимание, хорошо поговорили об очень конкретных вещах».

«Очень успешный, теплый и искренний разговор», — подчеркнул дипломат.

Подписанное сегодня соглашение о свободной торговле, стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией Кулеба назвал на самом деле «историческим событием».

Также министр рассказал, что лично ему британцы всегда очень сильно импонировали, потому что они всегда называют вещи своими именами.

«У них есть очень сильная идиома — «to call a spade a spade». Если буквально переводить, то звучит так: «называйте лопату лопатой», а на самом деле эта идиома означает «называть вещи своими именами». С ними приятно иметь дело… (Сегодня) разговор произошел не дипломатический, а именно в соответствии с британской идиомой — обе стороны называли лопату лопатой, и в этом есть полное понимание», — сообщил глава МИД.

Кулеба добавил, что особенно британцы откровенны, когда обсуждение касается вопроса «российской агрессии».

ИА REGNUM напоминает, что ранее Кулеба в аналогичном видеообращении рассказал эпизод за кулисами саммита «Украина-ЕС», состоявшегося 6 октября в Брюсселе — в частности, президент Зеленский заявил еврочиновникам, что Украина — это будущий член ЕС.