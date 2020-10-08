Москва, , 16:07 — REGNUM В мире нарастают тенденции, связанные с отходом от прежних либеральных моделей развития в пользу более левой социально-экономической политики. Однако это сопровождается обострением политических конфликтов. Об этом 8 октября заявил экономист Михаил Хазин на телеканале «Россия 24».

«Ничего не остановилось, наоборот, уровень напряжённости растёт. Но чётко совершенно видны вот эти две встречные волны, одна из которых затухает, а вторая, наоборот, усиливается», — заявил Хазин.

«Нам нужно понимать, что если мы выдержим это давление буквально ещё несколько месяцев, то ситуация начнёт постепенно двигаться в противоположном направлении. К этому надо быть готовыми», — подчеркнул он.

По его мнению, обострение политических кризисов сигнализирует об агонии прежней системы международных отношений.

«То, что они не сломают сегодня-завтра, послезавтра пойдёт во встречную атаку. Потому что усиление консервативных идей в мире совершенно невероятное. Даже Папа Римский начал, вопреки всей логике Ватикана последний десятилетий, намекать, что нужен левый поворот», — считает экономист.