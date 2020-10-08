Москва, , 16:02 — REGNUM Прежний международный консенсус постепенно разрушается и рост конфликтов в различных регионах мира это наглядно отражает. Об этом 8 октября заявил экономист Михаил Хазин на телеканале «Россия 24».

«Фокус состоит в том, что этот процесс замедляется. Объективно. Та энергетика, которая под ним лежала, победы либерализма во всём мире — она заканчивается. Неожиданно обнаруживается, что идёт встречный процесс, и более ярким проявлением которого стало Трампа. Это процесс разрушения либерального мира», — заявил Хазин.

Текущее обострение конфликтов и возникающие политические кризисы по всему миру, в том числе на постсоветском пространстве — симптом агонии прежнего порядка в международных отношениях, уверен экономист.

«Это последняя попытка либерального мира любой ценой удержать за собой господство над миром. Они понимают: то, что они не сломают сегодня-завтра, послезавтра пойдёт во встречную атаку. Потому что усиление консервативных идей в мире совершенно невероятное. Даже Папа Римский начал, вопреки всей логике Ватикана последний десятилетий, намекать, что нужен левый поворот», — заявил Хазин.