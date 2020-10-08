Киев, , 16:03 — REGNUM Гражданам Украины следует пока воздержаться от поездок в Киргизию. Об этом сказано в обращении, опубликованном 8 октября на сайте МИД Украины.

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Министерство призвало не ездить в страну «в связи с акцияим протеста, которые продолжаются в Киргизской республике и осложнениями ситуации на фоне столкновений между протестующими и правоохранителями».

Гражданам Украины, которые уже находятся в Киргизии, дипломаты посоветовали избегать людных мест, не спорить с местными жителями на политические темы и не участвовать в акциях протеста.

Напомним, 4 октября 2020 года в Киргизии начались массовые беспорядки, связанные с итогами прошедших в стране парламентских выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ситуацию обсудили главы спецслужб РФ и Киргизии Омурбек Суваналиев и Александр Бортников.

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