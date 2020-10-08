Москва, , 15:54 — REGNUM В настоящее время процесс «либеральной» экспансии на международном уровне сопровождается противоположными тенденциями. Об этом 8 октября заявил экономист Михаил Хазин на телеканале «Россия 24».

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вообще говоря, нужно понимать чётко, что есть сегодня два процесса. Один процесс, который начался в 1991 году. И, собственно, СНГ был частью этого процесса. Это был процесс постепенного разрушения СССР и его остатков. Этот процесс продолжается, и продвижение НАТО и всё остальное — его части», — заявил Хазин.

«Но фокус состоит в том, что этот процесс замедляется. Объективно. Та энергетика, которая под ним лежала, победы либерализма во всём мире — она заканчивается. Неожиданно обнаруживается, что идёт встречный процесс, и более ярким проявлением которого стало Трампа. Это процесс разрушения либерального мира», — указал он.