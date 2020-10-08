Сеул, , 16:13 — REGNUM Правительство Южной Кореи намерено защищать и поддерживать социальных работников, которые не смотря на пандемию коронавируса продолжают тесно контактировать с людьми. Об этом сообщил глава государства Мун Чжэ Ин в ходе телеобращения 8 октября.

«Социальное обеспечение и сети социальной защиты приобретают особую важность в условиях старения и поляризации общества. Мы осознаём их ценность перед лицом пандемии коронавируса», — отметил президент.

Мун Чжэ Ин также назвал деятельность людей, предоставляющих услуги по уходу за детьми, людьми с ограниченными возможностями и престарелыми гражданами «незаменимым трудом», пообещал приложить усилия для дальнейшего развития системы справедливой оплаты труда социальных работников, а также призвал депутатов Национального собрания объединить силы для принятия закона «О социальных услугах».