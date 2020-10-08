Элиста, , 15:48 — REGNUM Первый заместитель председателя Народного Хурала (парламента) Республики Калмыкия Саглар Бакинова, возглавлявшая депутатскую фракцию Калмыцкого регионального отделения партии «Единая Россия», лишилась партийной должности. Решение принял президиум регионального политсовета за «действия и решения, дискредитирующие партию и противоречащие нормам партийного устава».

Как пишет «Московский комсомолец», главу российского государства попросили вмешаться в ситуацию в связи с угрозой распространении коронавируса и длительной засухой, оказавшей негативное влияние на развитие животноводства в республике. Директор Института комплексных исследований аридных территорий Андрей Богун считает, что открытое письмо оппозиции, которое поддержала Бакинова, было направлено в Москву с целью шантажа действующей власти.

«Когда речь идёт о присутствии партии в законодательных органах, существует такое понятие как партийная дисциплина. Члены соответствующих фракций должны придерживаться единой линии, не выходить за точку зрения партии. Для того партия и направляет своих членов в депутаты. Это очень серьёзный вопрос. И поэтому, когда отдельные представители, тем более занимающие руководящие должности, идут вразрез с точкой зрения партии и даже спекулируют этим — это грубое нарушение», — прокомментировал решение общественник.

«Обращение к федеральному центру может быть эффективно только в том случае, когда в регионе существует мощный запрос на повестку, представляющую реальную альтернативу действиям или бездействиям властей. Информационных спекуляций на острых темах тут недостаточно», — отметил Богун.