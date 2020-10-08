Вашингтон, 8 октября 2020, 15:55 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с кадровым голодом, поскольку с его командой многие просто не хотят работать. Об этом заявил бывший глава правительства Украины Алексей Гончарук в интервью радиостанции «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент).
Гончарук отметил, что на Украине не так много людей, в которых сочетается компетентность, необходимый опыт работы и нетерпимость к коррупции. Кроме того, команда Зеленского плохо относится к подобным специалистам.
По его словам, подобное отношение также провоцирует кадровый голод в руководстве Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гончарук прилетел в США и заявил, что намерен быть там до момента инаугурации нового президента этой страны.
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