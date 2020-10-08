Вашингтон, , 15:55 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с кадровым голодом, поскольку с его командой многие просто не хотят работать. Об этом заявил бывший глава правительства Украины Алексей Гончарук в интервью радиостанции «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент).

Владимир Зеленский Rnbo.gov.ua

«С существующей командой президента, к сожалению, огромное количество людей, которых я лично знаю, работать просто не хотят», — сообщил он.

Гончарук отметил, что на Украине не так много людей, в которых сочетается компетентность, необходимый опыт работы и нетерпимость к коррупции. Кроме того, команда Зеленского плохо относится к подобным специалистам.

«Тебя просто используют и выбросят. Без всяких оснований тебя просто могут взять и уволить. Без объяснений, без адекватных причин и так далее — потому что как-то сложились обстоятельства», — рассказал бывший премьер-министр.

По его словам, подобное отношение также провоцирует кадровый голод в руководстве Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гончарук прилетел в США и заявил, что намерен быть там до момента инаугурации нового президента этой страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-премьер-министр Украины намерен дождаться в США инаугурации президента