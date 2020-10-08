Москва, , 15:32 — REGNUM Зарубежные коллеги из компетентных органов Германии, Франции и Швеции до сих пор оставляют без ответа запросы МВД РФ по ситуации, которая связана с госпитализацией российского блогера Алексея Навального. Об этом 8 октября сообщил заместитель начальника СУ управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу Сергей Потапов.

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Он уточнил, что всего было направлено шесть запросов об оказании правовой помощи — четыре в компетентные органы ФРГ, по одному — в Швецию и Францию.

«Ни на один из них зарубежные коллеги не предоставили ответа», — подчеркнул Потапов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что официальный Берлин не отвечает на запросы Генпрокуратуры РФ, которые касаются происшествия с блогером Алексеем Навальным, а значит, германской стороне есть что скрывать. Причём, подчеркнул он, информация запрашивалась дважды. Нарышкин добавил, что отсутствие в организме Навального каких-либо токсичных веществ в то время, пока он находился в России, это неоспоримый факт. Это подтверждают исследования его биоматериалов.