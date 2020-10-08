Лондон, , 15:36 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Лондоне, призвал НАТО дать Украине чёткий план по присоединению к Североатлантическому альянсу. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кублеба 8 октября в своём видеообращении в социальной сети Facebook.

Слова Зеленского прозвучали в ходе неформального общения президента Украины с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, рассказал Кулеба.

«Отдельно говорили о НАТО. Наш президент был очень чётким. Он сказал, что Украине нужен план действий по членству и что членство в НАТО будет способствовать украинской безопасности и обороне», — рассказал чиновник.

Как сообщил Кулеба, ранее Зеленский «зарядился на победу над Россией», посидев в кресле известного британского политика XX века Уинстона Черчилля.

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