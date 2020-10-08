Белград, , 15:29 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич использует любой предлог для продвижения плана скорейшего заключения сделки по косовскому вопросу на условиях Запада. В этом ключе надо рассматривать и его недавние заявления о том, что пример Нагорного Карабаха показывает, как опасны замороженные конфликты. Об этом ИА REGNUM заявил историк-балканист, сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

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Напомним, что президент Сербии Александр Вучич ранее заявил о том, что конфликт между Арменией и Азербайджаном показал, насколько опасны так называемые замороженные конфликты, потому что «всё то, что было заморожено, в один прекрасный момент кто-то захочет растопить». По словам Вучича, этот конфликт показал абсолютное бессилие всего международного сообщества. «И поэтому я против состояния замороженного конфликта», — сказал он.

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Тем временем, считает историк, пример конфликта на Южном Кавказе в большей степени подкрепляет позиции Сербии в споре о Косово.

«Азербайджан на протяжении 30 лет последовательно настаивает на своих суверенных правах на Карабах, несмотря на проигранную войну 1992−1994 гг. За время заморозки конфликта Баку воспользовался выгодной экономической конъюнктурой, вложил часть нефтедолларов в перевооружение и обучение армии, выстроил стратегический альянс с Турцией, дождался выгодного момента, когда внимание великих держав поглощено пандемией и кризисом в США, и «разморозил» войну. Пример Карабаха как раз скорее подходит белградским сторонникам «заморозки» косовского вопроса, давно предлагающим оставить проблему «до лучших времен», а не для обоснования необходимости признать потерю южного сербского края», — полагает Энгельгардт.

При этом эксперт отметил, что даже фактическое признание независимости Косово не сможет поспособствовать тому, чтобы косовские сербы ощутили себя относительно защищенным.

«Признание независимости Косово в значительной степени приведет к снятию проблемы безопасности косовских сербов только в одном смысле — усилится их отток из края. Значительная часть сербов, проживающих в Косово и Метохии, крепко держится за свою землю в надежде на то, что Белград их окончательно под власть Приштины не отдаст. За счет этой надежды люди остаются в своих домах. В случае признания Косово Белградом эти надежды неизбежно рухнут, а давление со стороны албанского большинства останется», — полагает историк.

Энгельгардт при этом указывает на простые факты: проблема возврата сербских беженцев в Косово и Метохию до сих пор не решена, так же, как и проблема возврата отнятой у них собственности.

«Эти проблемы не были решены в условиях международного управления Косово, поэтому нет оснований для того, чтобы ожидать их решения в условиях полной самостоятельности косовских властей. Если Приштина успешно сопротивляется этому сейчас, когда она так или иначе зависит от структур международного управления, что тогда заставит ее учитывать интересы своих сербских подданных, когда у нее будет полная свобода действий?» — резюмировал Георгий Энгельгардт.