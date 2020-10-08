Москва, , 15:17 — REGNUM Вынужденный простой российского танкера «Механик Погодин» в украинском порту Херсона обошёлся судовладельцу уже почти в $4 млн, включая упущенную выгоду. Об этом 8 октября заявили в компании «Волжское пароходство», которой принадлежит судно.

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В компании заверили, что все члены экипажа чувствуют себя хорошо.

«Команда, состоящая из девяти человек, полностью обеспечена продуктами питания и необходимыми медикаментами. Проблем с пополнением судовых припасов нет», — приводит ТАСС слова представителя компании.

В «Волжском пароходстве» добавили, что в конце октября 2020 года намерены провести плановую смену экипажа.

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В компании добавили, что «ситуация остаётся неразрешенной на протяжении уже более двух лет»: украинская сторона игнорирует многократные обращения судовладельца с просьбой о выдаче разрешения на выход суд из акватории порта. Также без ответа, по словам представился компании, осталось и обращение судовладельца к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой содействовать в освобождении судна.

Как сообщало ИА REGNUM, российский танкер «Механик Погодин» удерживается украинскими властями с 10 августа 2018 года. На борту судна, которым владеет российская компания, по утверждению Киева находящаяся под украинскими санкциями, находилось 12 членов экипажа.

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