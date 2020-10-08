Москва, , 15:18 — REGNUM Любые объединительные процессы идут тяжело, и для восстановления Советского Союза понадобится много времени. Об этом заявил первый и единственный президент CССР Михаил Горбачёв в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Очень сложно идут процессы объединительные, что не делают — никак не получается», — сказал Горбачёв и добавил, что с трудом объединяется «даже Европа».

Бывший советский лидер полагает, что восстановление СССР потребует «ума и опыта», а вот «выдачу директив», напротив, назвал бесполезной.

Ранее Горбачёв в интервью изданию The Times предположил, что при сохранении СССР мир был бы более стабильным.

Читайте также: В чьих интересах в очередной раз подал голос Михаил Горбачев?