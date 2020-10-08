Ереван, , 15:12 — REGNUM Сын премьер-министр Армении Никола Пашиняна Ашот отправится на передовую линию зоны конфликта в нагорном Карабахе вместе с добровольцами. Об этом на своей странице в Facebook написала жена премьер-министр Анна Акопян.

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"Сегодня Ашот Пашинян, сын премьер-министра Республики Армения, отправляется вместе с добровольцами на военном автобусе на линию фронта», — написала она.

Как сообщало ИА REGNUM, очередное обострение давнего конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах на линии соприкосновения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ведёт диалог на самых разных уровнях, включая высший, для урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха.