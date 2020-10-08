Прага, , 15:10 — REGNUM Решение об отзыве из Белоруссии посла Чехии Томаша Перницкого для консультаций приняло внешнеполитическое ведомство страны. Об этом 8 октября заявила официальный представитель чешского МИД Зузана Штихова.

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«МИД Чехии решил отзывать для консультаций посла республики в Белоруссии. Он покинет Минск примерно через неделю», — приводит ее слова телеканал ČT24.

Также она отметила, что такое решение принято властями страны в знак солидарности с Польшей и Литвой из-за мер, которые против них предприняла Белоруссия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил, что МИД страны принял решение об отзыве своего посла из Белоруссии для консультаций в знак солидарности с Литвой и Польшей.