Вашингтон, , 04:07 — REGNUM Расхождение во взглядах, выражающееся во все более накаленных взаимообвинениях американских демократов и республиканцев, не может не удивлять. Как удалось гражданам США дойти до таких высот взаимной неприязни, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Похоже, что дело заключается в способе, которым приверженцы республиканцев или демократов зарабатывают деньги. Когда речь заходит про первых, то это, в основном, либо предприниматели, либо их сотрудники, которые также видят себя в будущем успешными бизнесменами. А вот демократы это те, кого в российских реалиях часто называют «бюджетники».

Казалось бы, ну и что такого, ведь для нормального функционирования всех сфер жизни страны ее граждане и должны быть разделены на пресловутых бюджетников и бизнесменов. Только вот совместить их политические чаяния зачастую не удается, а это уже может обернуться серьезными проблемами. Как США дошли почти до края взаимной неприязни приверженцев двух ведущих партий и чем это грозит?

Читайте статью Андрея Ганжи «США расползаются по «окопам»».