Москва, , 15:05 — REGNUM В 2019 году США выделили средства на мониторинг за избирательным процессом в Киргизии. Об этом 8 октября заявил политолог Николай Стариков на телеканале «Россия 24».

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«В 2019 году, в мае-месяце, США выделили 2,5 млн долларов на «мониторинг выборов в Киргизии». Ну вот как осуществляется мониторинг выборов, мы с вами видим. Погромы, поджоги, захваты золотоперерабатывающих предприятий — это всё происходит на те самые 2,5 млн долларов, которые официально перевели», — заявил Стариков.

«А сколько там в сумочках и чемоданчиках провезли ещё, мы не знаем. Киргизия — маленькая страна, там не надо много денег», — указал он.

Напомним, что после парламентских выборов 4 октября в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами голосования. Митингующие захватили здание парламента страны, в котором располагается и президентская администрация. Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку, а лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной.