Санкт-Петербург, , 15:09 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга определилось с тем, какие именно маленькие бары предстоит закрыть в следующем году. Ранее так называемый «закон о наливайках» единоросса Дениса Четырбока, по которому барам площадью меньше 50 кв. метров, расположенным в жилых домах, грозит закрытие, вызвало бурю негодования в обществе.

Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

В итоге 8 октября на заседании рабочей группы, которое по неизвестным причинам закрыли от почти всех журналистов, было решено внести поправки в уже подписанный губернатором Александром Бегловым городской закон.

Так, ограничение в 50 кв. метров затронет только бары в многоквартирных домах массовых серий — в так называемых «хрущевках», панельных домах, домах-«кораблях». При этом для них закон вступит в силу только с 1 января 2022 года — то есть на год позже, чем планировалось.

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Для баров в исторической части города планку минимальной площади снизили с 50 до 20 кв. метров. Срок вступления изменений в силу — 1 января 2021 года.

В законе также пропишут четкое определение зала обслуживания, которым исключат двоякое толкование при измерении площади.

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По инициативе рестораторов депутаты ЗакСа также подготовили обращение в адрес главы Минфина с предложением установить минимальную розничную цену на продажу алкоголя в заведениях общепита.

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