Вашингтон, , 15:06 — REGNUM Виртуальный формат выбран для вторых предвыборных дебатов президента США Дональда Трампа и кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена. Об этом заявила комиссия по проведению президентских дебатов, передаёт 8 октября телеканал C-SPAN.

Дебаты запланированы на 15 октября, их модератор будет находиться в Майами, штат Флорида. Трамп и Байден при этом не будут находиться вместе ради защиты их здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, первые теледебаты Трампа и Байдена состоялись в конце сентября. Позднее у американского лидера выявили коронавирус. Он вернулся после лечения в Овальный кабинет Белого дома 7 октября.

Читайте также: Эксперт объяснил, почему лечение Трампа обошлось так дорого