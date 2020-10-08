Варшава, , 14:57 — REGNUM Сенат Польши (правительство) составили проект бюджета на 2021 год. Законопроект предложен Сейму для утверждения путем голосования. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

По словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, предложенный проект бюджета является «рациональным компромиссом между возможностями и стремлениями Польши». Он подчеркивает, что документ «ставит во главу угла финансовую безопасность семьи».

»Данный проект как нельзя лучше будет способствовать нормальных жизни польских граждан в период экономической нестабильности», — заявил Моравецкий.

В проекте закона о бюджете, который уже передан на рассмотрение Сейма, предполагается, что доходы Польского государства в 2021 году составят 404,4 млрд злотых (106 млрд долларов США), а расходы — 486,7 млрд злотых (127,5 млрд долларов США). Это означает, что дефицит может достигнуть 82,3 млрд злотых (21,5 млрд долларов США).

Принимая бюджет, правительство Польши предполагает, что рост реального ВВП в 2021 году составит 4%, среднегодовая инфляция будет на уровне 1,8%, увеличение среднегодового фонда оплаты труда составит 2,8%, а увеличение личного потребления в номинальном выражении станет больше на 6,3%.