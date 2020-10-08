Братислава, , 14:57 — REGNUM Европейскому союзу нужен общий подход по отношению к России, заявил 8 октября министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

По его словам, ЕС необходимо свыкнуться с тем фактом, что Соединенные Штаты «будут шаг за шагом отходить от роли мирового полицейского». Если ЕС хочет соответствовать своей роли, то «нужно укреплять европейскую опору в рамках НАТО».

«Нам также нужен общий подход по отношению к России, мы считаем, что это должен быть двойственный подход», — сказал Маас на форуме GLOBSEC в Братиславе.

Он пояснил, что пример случившегося с российским блогером Алексеем Навальным показывает, что Европа «должна говорить четким языком, но мы также должны знать, что Россия нам нужна». Он уточнил, что Россия нужна ЕС для решения в том числе проблем Украины, Сирии и Ливии.

Как сообщало ИА REGNUM, Навальный был госпитализирован 20 августа в одну из больниц Омска, после того, как ему стало плохо в самолёте. Анализы, проведённые в медучреждении, не выявили ядов в крови и моче блогера. При этом в Германии, куда оппозиционер был переведён на лечение, утверждают, что навальный был отравлен ядом из семейства «Новичок».

Ранее Франция и Германия обратились к партнёрам по Евросоюзу с призывом ввести дополнительные санкции против России из-за случившегося с Навальным. Этот призыв ранее поддержали в Великобритании.

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